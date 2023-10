Concerto per S.Vincenzo De’ Paoli

A "La Limonaia" di villa Rospigliosi si è svolta la cerimonia di apertura per l’anno 2023-2024 del Lions Malaparte presieduto da Riccardo Lucattelli, alla presenza del governatore Lions Alberto Carradori (nella foto da sinistra Alberto Carradori e Riccardo Lucatelli). Il presidente Riccardo Lucattelli ha illustrato il suo programma. Primo appuntamento il concerto in occasione del 170° anniversario di fondazione della Società di ‘San Vincenzo de’ Paoli, in programma giovedì 12 ottobre alle 21 all’ex Refettorio di San Domenico. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza con offerta libera. In previsione anche altri service per le associazioni AIMA, AIAS e Fondazione Lorenzo Donati. Il service annuale sarà invece destinato al sostegno dell’associazione New Naif che dal 1986 si occupa di disabili affetti da sindrome di Down, per favorirne l’inserimento nella vita attiva.