Concerti Candlelight a Prato: Il Garibaldi Milleventi

Stanno per arrivare anche a Prato, a Il Garibaldi Milleventi, i fiabeschi concerti Candlelight che stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo. Durante questi concerti la musica viene illuminata solo dalla luce delle candele, che circondano i musicisti. Sono in programma per il momento tre date. Il primo appuntamento sarà giovedì 28 settembre con Candlelight Tributo ai Queen, a cura del quartetto d’archi Ensemble Bisentium: quel giorno ci saranno due concerti, uno alle 19.30 e l’altro alle 21.30. Il giorno dopo, venerdì 29 settembre alle 19.30, toccherà a Candlelight Ennio Morricone e altre colonne sonore di film, anche in questo caso con il quartetto d’archi Ensemble Bisentium: da Eyes Wide Shut, a C’era una volta il west, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La vita è bella o I Pirati dei Caraibi. Il 21 ottobre nuove musiche da film al lume di candela, ma con il Quartetto d’archi Ensemble Ligatura: dalle 21.30 si potranno ad esempio ascoltare le note da C’era una volta il west, Amarcord. La dolce vita, Il padrino. Infine, sempre il 21 ottobre, ma alle 19.30, Le quattro stagioni di Vivaldi eseguite dal Quartetto d’archi Ensemble Ligatura.