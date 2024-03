Conad in piazza San Francesco. Chiusura temporanea per lavori

Lavori in corso e chiusura per il supermercato Conad di piazza San Francesco. Il punto vendita inaugurato esattamente due anni fa è diventato un punto di riferimento per la spesa in centro storico con migliaia di clienti a settimana. Da ieri mattina la famiglia Signorini, proprietaria del supermercato, è stata costretta a chiudere il punto vendita per poter eseguire delle opere strutturali previste da tempo all’interno del palazzo un tempo sede della Banca Toscana.

I lavori sono concentrati su un’area interna, quella vicina alle casse. Ieri mattina è iniziato il trasferimento della merce, lo store infatti andrà svuotato prima di mettere mano alle operazioni di sistemazione dei locali.

I tempi di intervento sono di circa un mese durante il quale il supermercato resterà chiuso: una decisione inevitabile per consentire i lavori che, al contrario di quanto avviene nei supermercati periferici, in questo caso – essendo in pieno centro storico – non possono essere effettuati di notte per l’impatto acustico che ne deriverebbe.

Pertanto il supermercato osserverà una chiusura temporanea fino a metà aprile.

"Essendo collocato in centro non possiamo intervenire di notte come facciamo solitamente per i lavori anche negli altri punti vendita - spiega Tommaso Signorini di Conad -. In centro ci sono regole più ferree anche per i permessi e per quanto riguarda lo stoccaggio della merce non ci sono aree a disposizione quindi è stata tutta trasferita negli altri punti vendita. Un intervento che sapevamo di dover effettuare e che adesso si è reso necessario. Torneremo alla riapertura tra circa un mesetto con una grande offerta commerciale per tutti i nostri clienti".

Il supermercato è stato inaugurato esattamente a marzo del 2022, due anni in cui ha ottenuto la fiducia dei residenti diventando un punto di riferimento per il centro. Durante il periodo dei lavori i dipendenti verranno smistati negli altri punti vendita presenti in città, attingendo in caso di necessità alle ferie. Anche la merce verrà dirottata nei vari supermercati. Una volta terminati i lavori, lo store riaprirà quindi con una offerta commerciale rinnovata.

Si.Bi.