Comune Unico, fissata l’assemblea Si costituisce il Comitato promotore

La prima assemblea per la costituzione del "Comitato per il Comune Unico della Val di Bisenzio" si terrà lunedì 22 maggio, alle 21, al teatro Capannone di Usella, nel comune di Cantagallo. Oltre alla raccolta delle adesioni per la partecipazione al comitato promotore, inizierà la discussione sulla proposta di legge da presentare alla Regione. La bozza della legge costitutiva, formulata sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana, è stata oggetto di una prima stesura da parte del gruppo di lavoro istituzionale ed è aperta alle idee e suggerimenti di tutta la popolazione.

"L’idea – sostiene il gruppo di lavoro – è che la Proposta di Legge scaturisca da un vero processo partecipativo popolare. È fondamentale che il territorio nella sua più ampia accezione sia coinvolto nell’elaborazione del progetto. Ci aspettiamo che le categorie sociali ed economiche, il mondo dell’associazionismo, del volontariato e dello sport, ed ogni singolo cittadino, possano vivere l’opportunità di essere protagonisti di una riforma epocale e di un passaggio che potrebbe portarci a cambiare in meglio la storia della nostra Vallata".

L’invito a partecipare è aperto a tutti, i cittadini sono incitati dal gruppo di lavoro per il comitato, a dare il proprio contributo.

Il comitato per il comune unico è stato lanciato ufficialmente un mese fa, dopo un’attesa di due anni dalla presentazione della proposta di legge presentata alla Regione firmata da Lorenzo Santi, Gualberto Seri e Francesca Storai. In questi due anni si sono susseguiti vari incontri con le associazioni di categoria, gli industriali e le componenti politiche valbisentine. Ora il motore è avviato e l’ultima parola spetta ai cittadini.

C.I.