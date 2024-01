Comune, i contributi per le associazioni

La Proloco di Poggio a Caiano proseguirà anche nel 2024 il servizio di informazione e di accoglienza turistica. E all’orizzonte c’è anche il trasferimento dell’ufficio turistico in una sede più adeguata al ricevimento del pubblico. Intanto il Comune ha rinnovato la convenzione con la Proloco sino al 30 giugno con un contributo di 4.450 euro. A fine anno sono stati assegnati dal Comune anche gli ultimi contributi del 2023 alle associazioni che avevano fatto richiesta. Il Gruppo Storico Poggese riceverà un contributo di 780 euro per le spese delle sfilate all’Assedio alla villa. Poi la Filarmonica "Giuseppe Verdi" avrà 700 euro quale contributo per le spese della scuola allievie prove bandistiche per le sfilate del 2023. Chiude il circolo "Il Barco per l’ambiente" con 50 euro per l’organizzazione di un incontro sul tema dell’obesità e uno sull’igiene dentale per la scuola primaria.