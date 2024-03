"Comune di Poggio a Caiano partecipa alla "Mazzei Week 2024" a Pisa in onore di Filippo Mazzei"

Partecipa anche il Comune di Poggio a Caiano alle iniziative per l’anniversario della morte di Filippo Mazzei al cimitero di Pisa domenica 17 marzo, dove si svolgerà anche la "Mazzei Week 2024", un cartellone di appuntamenti dal 17 al 23 marzo tra cultura, arte, moda, glamour, cibo e divertimento. A Pisa opera il "Circolo culturale e ricreativo Filippo Mazzei" che cura l’appuntamento e vede coinvolti i comuni di Carrara, Livorno, Pisa, Lucca, Palaia e San Giuliano dove ogni giorno, in palazzi e musei, saranno proposte iniziative come dibattiti e visite guidate sulle tematiche principali della vita di Mazzei tra politica, relazioni internazionali, agronomia, medicina, commerci e amore per l’arte. Mazzei è nato a Poggio il 25 dicembre 1730 ed è morto a Pisa il 19 marzo 1816, dove è sepolto.. Il Comune di Poggio ha concesso il patrocinio alla manifestazione e intanto, si pensa già all’anniversario del 2026 quando saranno 210 anni dalla morte di Mazzei.