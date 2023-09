Compleanno in mezzo ai problemi

Dieci anni di Santo Stefano. Il compleanno dell’ospedale non poteva cadere in un periodo peggiore. Tra liste d’attesa infinite, post covid ancora non smaltito, mancanza di infermieri, mancanza di soldi per assumere quelli in graduatoria, scontro fra sindacati, Asl e Regione sul piano del personale, il quadro non è buono. Nulla da dire sulla professionalità di chi ci lavora, ma certo il Santo Stefano in questi dieci anni ha mostrato tutti i limiti di un progetto pensato male. L’ospedale è piccolo, è bene ribadirlo un’altra volta, e non doveva nascere così. La conferma arriva anche dalla migliore notizia degli ultimi mesi, il cantiere avviato della nuova palazzina. Bisognava ci fosse già dieci anni fa.