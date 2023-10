Compleanno dell’ospedale. Mostra, film e confronto

Si avvicina il compleanno dell’ospedale Santo Stefano. Sono passati dieci anni dal primo giorno di piena operatività del Santo Stefano. Era infatti il 12 ottobre 2013 quando tutte le attività sanitarie passarono dal Misericordia e Dolce al presidio di Galciana. Un compleanno che l’Asl Toscana Centro, nonostante tutte le difficoltà attuali della sanità pratese e non solo, festeggia con un ricco calendario di appuntamenti.

Domani ovviamente è la giornata clou, anniversario effettivo dell’arrivo dell’ultimo paziente dal vecchio ospedale al nuovo nel 2013. Al Santo Stefano ci saranno una serie di iniziative: dalla mattinata sarà possibile vedere la mostra fotografica "Memorie in camice bianco" già proposta nel 2018 e riallestita per l’occasione nella hall dell’ospedale e, alle 15, sarà proiettato il film "L’ultimo paziente" di Tommaso Santi nella sala Magnolfi – palazzina dei servizi (posti limitati; prenotazioni alla mail 10anniospedaleprato@uslcentro.toscana.it).

Sempre domani saranno previsti appuntamenti riservati agli addetti ai lavori e alle istituzioni, su invito, come l’incontro "Nuovo ospedale S. Stefano – passato, presente e futuro" in sala Magnolfi e, a seguire, la premiazione del progetto vincitore dell’appuntamento "2033: L’ospedale tra 10 anni" a cura della Fondazione Pitigliani in ricordo dell’oncologo Angelo di Leo.

Venerdì in sala Magnolfi sarà proposto in più orari (9, 11, 14 e 16) l’incontro "Storia della spedalità a Prato" aperto alla cittadinanza, mentre domenica 15 ottobre, alle 10, dall’ospedale partirà la camminata "I due ospedali: dal S. Stefano al Misericordia e Dolce". Un percorso di 7 chilometri adatto a tutti che farà tappa in piazza del vecchio Ospedale.

All’arrivo, sarà previsto un punto ristoro (iscrizione obbligatoria sul sito www.amiprato.it entro venerdì). Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ami e la camminata è organizzata con Uisp (info@amiprato.it – 0574 801312).

Fra le iniziative più interessanti, fra ottobre e dicembre sono in programma anche 24 incontri con medici e infermieri. Un filo diretto per sollevare domande sugli argomenti di maggiore attualità sulla salute.

Il programma degli incontri con i professionisti sarà pubblicato sul sito dell’Asl toscana centro e sarà possibile partecipare scrivendo una mail all’indirizzo: sanoconfronto@uslcentro.toscana.it.