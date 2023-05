La Piazzetta si ritrova dopo 47 anni

Prato, 26 maggio 2023 – Il tempo delle compagnie dei giovani se n'è andato, soppiantato da comunità virtuali che si ritrovano soltanto online nel chiuso delle loro camerette. Ma una volta ogni rione, ogni piazza, ogni giardino pubblico aveva la sua compagnia. Quella di piazza Buonamici si chiamava La Piazzetta e mercoledì in tanti di quel gruppo si sono ritrovati dopo 47 anni. All'oasi apistica di Poggio a Caiano erano davvero in tanti: "Una serata memorabile all'insegna del divertimento - raccontano il giorno dopo - Non importa se ci siamo visti un poco poco più in là con l'età, in quelle 4 ore siamo stati tutti ventenni, belli e scatenati nei balli anni '80. Purtroppo qualcuno è mancato, ma è sempre lì con tutti noi".