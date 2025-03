Commercio, iniziative e mediatori. La sicurezza urbana si fa progetto

Un finanziamento da 75mila euro da investire nella sicurezza urbana. La Regione premia Prato destinando il massimo finanziamento consentito. In particolare sarà impiegato per sostenere le attività ricreative nelle frazioni e il commercio al dettaglio il finanziamento di 75mila euro che il Comune si è aggiudicato attraverso il bando regionale per la sicurezza urbana e la coesione sociale. Non solo, 15mila euro del totale saranno utilizzati per i mediatori di strada delle "Notti di qualità", il progetto varato dal Comune di Prato l’anno scorso che tornerà da giugno a settembre per conciliare la movida con le esigenze di chi risiede in centro.

E’ stato l’assessorato alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico nell’ottobre 2024 a presentare domanda di finanziamento per il bando FSE 2027 "Contributi per progetti di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e della sicurezza" con il progetto "Percorsi: partecipazione, economia di prossimità, rigenerazione di comunità, reti e sicurezza integrata". Il progetto è incentrato su animazione sociale ed educativa di strada, realizzate tramite l’attivazione di un percorso di animazione in 4 frazioni, che saranno selezionate con una ’call in action’. Inoltre ci sarà l’attivazione contestuale di un percorso di co-progettazione sugli ambiti di sviluppo dell’attività commerciale nelle frazioni individuate e nel centro storico. A seguito dell’analisi delle attività verrà elaborato un documento di programmazione contenente la strategia comunale per l’economia di prossimità e per il recupero di fondi sfitti. L’obiettivo è anche quello di organizzare un calendario di iniziative realizzate nei territori che andrà a comporre un vero e proprio Festival itinerante della prossimità, coinvolgendo i commercianti e le associazioni del territorio per la coprogettazione delle linee guida del piano di prossimità insieme agli Uffici comunali: "Si tratta di una bella occasione che ci vedrà impegnati fino a settembre 2025 in azioni concrete di coinvolgimento delle attività commerciali della città anche nelle frazioni - dice l’assessora Benedetta Squittieri -. Sarà l’occasione per individuare le linee guida per il Piano per l’economia di prossimità, uno strumento di pianificazione di cui si sono dotate alcune grandi città e che ci consente di mettere a sistema le azioni del comune di Prato in sostegno al commercio di vicinato". Il costo totale del progetto è di 107.142 euro ci cui 32.142 euro cofinanziati dal Comune di Prato con risorse proprie, e i rimanenti 75.000 finanziati dal bando regionale.

Inclusione sociale per aumentare la sicurezza e creare aggregazione sono i cardini del progetto: "In questo modo sosteniamo - spiegano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità per accrescere il livello di sicurezza delle nostre città. Così gli interventi ammessi a finanziamento sono finalizzati al riuso di spazi urbani marginali, alla promozione di attività culturali e ricreative, a sportelli sociali e ad altre importanti iniziative in grado di far diminuire il disagio sociale, per le quali è importante il coinvolgimento delle associazioni del volontariato. La decisione rientra nelle linee del Libro bianco approvato dalla Regione in materia di sicurezza urbana per il quale esiste un ottimo rapporto di collaborazione con Anci Toscana".