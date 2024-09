Comitato Bagnolo, il nuovo sos: "Stregale, nessuno ha tolto i detriti"

Crescono ansia e preoccupazione tra i residenti della zona dello Stregale. A dieci giorni dall’esondazione di domenica 8 settembre, i detriti sul letto del torrente non sono ancora stati rimossi, e in alcuni punti superano il metro di altezza. La denuncia arriva dal Comitato Bagnolo per l’alluvione. "Tutto questo nonostante gli interventi fatti che sono costati un milione e mezzo di euro – sottolinea il Comitato –: i lavori non hanno ancora garantito la sicurezza tanto attesa dai residenti. Dopo soli dieci mesi, molte famiglie si sono ritrovate a dover gettare elettrodomestici e mobili appena ricomprati, dopo la terribile alluvione del 2 novembre scorso".

Anche a Oste la situazione è critica: gli abitanti hanno nuovamente subito allagamenti a causa del malfunzionamento del sistema fognario, "per il quale chiediamo interventi di pulizia ormai da mesi, aggiunge il Comitato".

Non va meglio a Bagnolo, dove l’ansia per la diga di Montacchiello e il torrente Bagnolo continua a crescere. "Questi luoghi sono ancora nelle stesse condizioni disastrose dello scorso novembre – è l’amara conclusione del Comitato –, senza interventi per colpo dei blocchi imposti da vari enti. La domanda che tutti ci poniamo a questo punto è: chi si prenderà la responsabilità se dovesse verificarsi un’altra alluvione?"

Infine, una notizia positiva. Il Comitato ha incontrato Bernardo Mazzanti, responsabile della Protezione Civile regionale, per discutere della questione dei contributi da 5.000 euro che erano stati negati ad alcuni cittadini. "Mazzanti si è mostrato molto disponibile – dice il Comitato – e ha chiarito che le pratiche che pensavamo fossero scartate sono in realtà solo in attesa di essere istruite. Una volta verificati i requisiti, potranno essere riammesse, come confermato anche dal geometra Sandro Quaranta, responsabile del Comune di Montemurlo".