Colto da malore, grave il fotoreporter Sestini. Legato a Prato: molti i suoi lavori in città

Il celebre fotoreporter Massimo Sestini, 62 anni, è ricoverato in rianimazione, dopo un incidente sott’acqua nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione.

Sestini è stato riportato in superficie dall’istruttore e subito rianimato dai soccorritori. È stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Trento, dove si trova ricoverato in rianimazione in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sestini, nato a Prato, nel 1963, da padre pratese, Arrigo, pur risiedendo a Firenze, è legatissimo alla nostra città dove ha lavorato spesso da fotografo. Sestini – che lo scorso maggio è stato ospite al Centro Pecci – ha raccontato con le sue immagini quattro decenni di storia della società italiana.

I primi scoop arrivano a metà anni Ottanta: da Carlo d’Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere, poi Lady Diana in Sardegna e l’attentato al Rapido 904 nella galleria tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro, con cui ottiene la sua prima copertina sul settimanale tedesco Stern. Le sue foto sono uscite sulle prime pagine dei principali giornali del mondo.

Nel 2012 s’immerge con i sommozzatori della Marina Militare dentro la "Concordia" appena affondata. Nel 2014 è a bordo della Fregata Bergamini, durante le operazioni di salvataggio "Mare Nostrum", a largo della Libia: dopo 12 giorni di tempesta, riesce a riprendere dall’elicottero un barcone di migranti tratto in salvo: la foto scattata in perpendicolare, vince il prestigioso World Press Photo nel 2015.