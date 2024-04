Coltellate in strada di pomeriggio. Bloccato e ferito da un commando

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, ma da venerdì pomeriggio gli uomini della Squadra mobile della questura pratese stanno cercando di ricostruire e il movente e il contesto in cui è scaturito l’accoltellamento avvenuto per strada, in via di Maliseti, a due passi dal supermercato Conad, il palazzetto dello sport ed i giardini pubblici. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 di venerdì, in una zona altamente trafficata e frequentata da tante persone anche a piedi, proprio per la vicinanza dell’area verde pubblica. Secondo i racconti di alcune persone che hanno assistito all’episodio, un uomo straniero, secondo le prime indiscrezioni un marocchino, è stato bloccato da altri connazionali mentre si trovava alla guida di un’auto. Lo straniero non avrebbe potuto proseguire il suo tragitto perché due auto lo hanno costretto a fermarsi. Alcuni uomini, scesi in strada dai veicoli, si sarebbero scagliati contro di lui armati di un grosso coltello.

Alla fine lo straniero è stato ferito ad un braccio, che probabilmente ha alzato per difendersi dall’aggressione improvvisa.

Un raid velocissimo che ha lasciato attoniti i numerosi passanti creando non pochi disagi alla viabilità, tanto che poi è stato necessario deviare il traffico nella strada interna che costeggia i giardini. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante oltre a quelli della Scientifica. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano, ma non è in pericolo di vita. La Squadra mobile sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio, ascoltando testimoni e cercando di trovare ulteriori informazioni dalla presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza. Al momento si sa soltanto che lo straniero aggredito e ferito ha alcuni precedenti penali, ma non è uno dei personaggi particolarmente noti alle forze dell’ordine.

In via di Maliseti è intervenuto tempestivamente Umberto Presutti Gallinella, esponente della Lega Prato, che è stato allertato da alcuni residenti della zona: "Tutto questo è inaccettabile – afferma – A Prato va creata una squadra ed un pool specializzati per cercare di mitigare queste situazioni ed occorre un cambio serio delle leggi nazionali che ad oggi non sono sufficienti".

