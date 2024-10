Colpaccio Zenith, arriva la prima vittoria

Grandissima impresa della Zenith Prato, che sbanca il terreno di gioco della Sammaurese e tira un grandissimo respiro di sollievo nei bassifondi del girone D di serie D, salendo a quota 4 punti, scavalcando gli avversari di giornata e piazzandosi in terzultima posizione, insieme con Corticella e United Riccione. Una prima vittoria in campionato ottenuta con grinta, voglia e determinazione da parte dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che comunque hanno dovuto faticare contro una coriacea Sammaurese. Partenza a rilento dei pratesi, che rischiano subito al 2’, quando Hasanaj al volo costringe ad un vero e proprio miracolo l’attento Brunelli, fenomenale nel mantenere il risultato sullo 0-0. Il brivido scuote i ragazzi di Settesoldi, che iniziano a farsi pericolosi dalle parti del portiere di casa Ravaioli. All’8’ ci prova Falteri dopo un belo scambio con Mertiri al limite dell’area, ma con mira non adeguata. Al 30’ ancora Falteri in contropiede fa tutto molto bene, entra in area, ma al momento del tiro conclude debole fra le braccia di Ravaioli. Al 36’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, però, arriva il meritato vantaggio della formazione pratese: Kouassi pennella al centro per il bel colpo di testa di Mertiri, che lascia di sasso la retroguardia di casa e porta sull’1-0 la Zenith Prato. Si va quindi al riposo con i pratesi in vantaggio di misura e con la Sammaurese incapace di reagire e di rendersi particolarmente pericolosa. Nella ripresa la Zenith Prato non si scompone e va subito a caccia del colpo del possibile ko. Al 51’ Kouassi serve il solito Falteri, che ancora una volta non riesce a pungere con un sinistro troppo centrale. La gara resta comunque equilibrata e combattuta, ma al 65’ è ancora la squadra bluamaranto che si affaccia in avanti: Mertiri ruba un buon pallone sulla trequarti e serve immediatamente Falteri che con il solito sinistro spara a lato. I padroni di casa, però sono tutt’altro che arrendevoli e un minuto più tardi si rendono pericolosi con una mischia in area e con il tocco di Misuraca, che per fortuna degli ospiti finisce centralmente fra le mani di Brunelli. Al 70’ Kouassi è pericoloso con un tiro-cross che attraversa l’area e si perde sul fondo. Dieci minuti più tardi, con le squadre molto stanche, Saccenti ruba una bella palla e la serve a Fiore, che si invola in solitaria e realizza il 2-0 che sembra chiudere anzitempo il match. In pieno recupero, però, c’è ancora tempo per un sussulto di orgoglio della Sammaurese, che in contropiede guadagna un rigore (molto contestato dalla parte ospite) per un presunto contatto fra Fiaschi e Maltoni, con peraltro conseguente espulsione del difensore pratese. Dal dischetto Imoh accorcia le distanze con freddezza, ma non cambia niente per la Zenith Prato, che ottiene la prima vittoria in campionato e guarda con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione. Le prossime partite potranno effettivamente risultare molto indicative per capire che tipo di stagione si presenterà di fronte al sodalizio di via del Purgatorio, che, a parte il Cittadella Vis Modena domenica prossima, poi incontrerà Corticella e Progresso, due dirette avversarie per la permanenza in categoria. Leonardo Montaleni