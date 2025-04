Collaborazione sportiva tra La Querce e Cittadella: formazione atleti con Leonardo Pettinari

Un’intesa sull’asse Toscana – Veneto, propiziata da un ex-calciatore di Serie A. E’ il progetto che a partire dalla prossima stagione vedrà la nascita di una collaborazione fra La Querce ed il Cittadella, il sodalizio padovano militante in Serie B nel quale oltre un decennio fa ha militato anche Leonardo Pettinari. E sarà proprio l’ex-giocatore pratese, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la casacca dell’Atalanta arrivando sino a giocare in A (prima del ritiro a 27 anni a causa di problemi cardiaci) a seguire e a sviluppare questo progetto d’intesa con i tecnici veneti.

"Una collaborazione formativa per dare modo ai nostri atleti di venire spesso in contatto con il "metodo Cittadella" - hanno spiegato in una nota il presidente Vinicio Nucciarelli e la dirigenza de La Querce, a proposito del progetto in questione - interessante sarà l’approfondimento formativo, voluto per questo progetto, che si concretizzerà quale confronto di esperienze tra figure tecniche di altissimo livello con l’obiettivo rappresentato dalla maturazione dell’atleta".

I tecnici del sodalizio veneto dovrebbero quindi venire periodicamente a Prato ad illustrare metodologie di allenamento (e non solo) mentre i tesserati del club pratese faranno visita alle strutture del Cittadella. E con la salvezza conquistata in Seconda Categoria a livello di prima squadra, La Querce può focalizzarsi sul futuro continuando a puntare sui giovani e sulle giovanili.