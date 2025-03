Clownterapia. Il sorriso che cura

Regalare e ricevere sorrisi, si può. Il corso base di clownterapia organizzato dall’associazione Vippo-Associazione viviamo in positivo-Vip Prato si svolge dal 21 al 23 marzo. Perché partecipare? Vippo risponde: per scoprire il clown che è in te, per portare allegria negli ospedali, Rsa e ovunque ci sia bisogno di un po’ di magia, per vivere tre giornate di pura energia positiva.

Il corso insegna come far nascere un sorriso anche nelle situazioni più difficili; l’arte del gioco, della leggerezza e della condivisione. Il corso di formazione è gestito da formatori specializzati e professionisti nel campo, con esperienza pluriennale. Ai volontari dopo il corso, durante l’attività svolta nelle strutture, sono proposti incontri formativi su giochi, clownerie, magia, giocoleria, igiene e comportamento in ospedale, crescita personale e coesione di gruppo, improvvisazione, mimo.

Vippo svolge la sua attività anche all’ospedale di Prato e promuove l’attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, attraverso la pedagogia del circo sociale e la clownterapia. Poi a maggio, nelle piazze si terranno iniziative per la Giornata nazionale del naso rosso. Per saperne di più sui progetti socioassistenziali e sul corso base per portare gioia dove c’è disagio e sofferenza, scrivere a: [email protected]; telefono 348 -478 1573.

Pagina a cura di Marilena Chiti