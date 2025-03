Clara Calamai, mostra e film a Firenze

Anche Firenze ricorda Clara Calamai con una mostra che sarà inuagurata oggi alle 18 al cinema teatro La Compagnia in via Cavour. A seguire, proiezione in copia restaurata di Profondo rosso con cui la Calamai si congedò dal cinema nel 1975. Fu proprio il regista Dario Argento a riportare sul set la diva pratese dopo molti anni di assenza. La mostra, che comprende anche alcune locandine della collezione privata del nostro collaboratore Federico Berti, che curò la mostra pratese dedicata a Clara Calamai in Lazzerini del 2023, rimarrà in cartellone fino al 19 marzo ad ingresso gratuito. Ma c’è un altro appuntamento da non perdere per conoscere meglio la figura dell’attrice entrata nella storia del cinema (e non per il primo seno nudo, vero o presunto), per le sue toccanti interpretazioni come in Ossessione di Luchino Visconti, film che contribuì alla nascita del neorealismo. Lunedì 17 marzo alle 16 alla Mediateca Toscana Federico Berti e il critico Stefano Socci, ricorderanno la figura e l’importanza della grande attrice, introdotti dalla giornalista Elisabetta Vagaggini. Al termine della conversazione sarà proiettato proprio Ossessione, il capolavoro che mise in luce il talento della diva che, dopo una delusione d’amore, fuggì giovanissima da Prato, sua città natale, alla volta di Roma, per non tornarci mai più.