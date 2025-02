Clandestini al lavoro in due aziende

Continua senza sosta l’impegno del Gruppo di Lavoro interistituzionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, gruppo coordinato dalla prefettura. Altre due aziende sono state ispezionate nell’ultima settimana dal gruppo interforze (foto d’archivio), di cui, lo ricordiamo, fanno parte polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ispettorato del lavoro, Asl, Inps, vigili del fuoco, polizia municipale, Alia e agenzia delle dogane.

Complessivamente durante i controlli sono stati identificati 21 cittadini stranieri, di cui sei sono risultati essere presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno. Entrambe le attività sono state sospese per l’impiego di lavoratori risultati assunti senza regolare contratto: in totale cinque lavoratori. Complessivamente sono state comminate sanzioni pecuniarie per un ammontare pari a circa 30mila euro.

In una delle due ditte oggetto dei controlli del gruppo interforze sono state riscontrate violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed accertato il sovraffollamento dell’appartamento adiacente all’azienda, mentre nell’altra è stata contestata la mancata manutenzione dei macchinari.