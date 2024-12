Civici per Vaiano. La nuova lista è già al lavoro

Tanta voglia di riappropriarsi della "cosa pubblica" in Valbisenzio, dove le recenti elezioni (con 3 liste a Vernio e ben 4 a Vaiano) hanno riacceso molti temi e dimostrato quanto anche il cittadino comune abbia voglia di dire la sua.

Nasce così una nuova associazione, a Vaiano, le cui finalità sono proprio creare occasioni per discutere delle criticità di tutta la Vallata e approfondire con l’aiuto di esperti gli "atti" della politica. Il nome è "Civici per Vaiano" e si presenterà alla popolazione con due eventi: il primo, una cena al Centro Civico di Gamberame, domani alle 20 (prenotazioni via mail a [email protected] o tramite la pagina Facebook); il secondo, l’inaugurazione della sede, sabato alle 17, in via Braga 288 (davanti alla Casa del Popolo). "Vogliamo dare voce alla gente – spiega Damiano Fantappiè (nella foto), il presidente dell’associazione – ed essere un punto di riferimento per chi vuole documentarsi. I nostri soci avranno la possibilità di imparare a cercare progetti e atti sul web, e discuterne insieme". La sede, in via Braga, nella nuova piazza voluta dalla precedente amministrazione per facilitare la socialità, oltre alla riqualificazione dell’area, nasce in uno spazio commerciale vuoto, fra i tanti "abbandonati" di recente nel centro vaianese.

Nelle idee della nuova associazione, infatti, quello di ricreare una sorta di "salotto culturale" dove parlare di tutti i problemi della Vallata, fare presentazione di libri e creare l’occasione per una sorta di "ricucitura" nel dialogo politico che ha spaccato in due la cittadinanza di sinistra vaianese con le recenti vicissitudini. "L’associazione ha sede a Vaiano ma si può iscrivere anche chi abita a Vernio o a Cantagallo – conclude Fantappiè, che nel consiglio è supportato da Silvia Fabbri (vice presidente), Mario Acciaioli (segretario) e Fabiana Fioravanti (tesoriere) - perché tanti temi sono comuni".