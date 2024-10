Circolo Prato 2010, pari contro la Bagnolese

Il Circolo Prato 2010, nella gara d’esordio del campionato di serie A1 maschile di tennistavolo, pareggia 3-3 sul campo della Bagnolese. La rinnovata formazione pratese, allenata dal confermato Csaba Kun, ha tenuto testa per larghi tratti alla quotata formazione avversaria. Nel primo confronto Francisco Sanchi ha avuto la meglio per 3-1 sul classe 2006 Giacomo Allegranza, al suo debutto nel massimo campionato. Nella seconda sfida Kirill Skachkov ha superato con qualche affanno iniziale Damien Provost per 3-1, riportando subito il match in parità (1-1). Nella terza sfida l’altro russo del team pratese, Nikita Artemenko, ha regolato per 3-0 Jordy Piccolin portando la squadra pratese avanti 2-1. L’italo argentino Sanchi ha riportato il match sul 2-2 superando 3-1 Kirill Skachkov. Nella sfida decisiva grande equilibrio tra Piccolin e Allegranza, con l’atleta del Circolo Prato 2010 avanti 2-0, rimontato da Piccolin che si è imposto per 3-2. Nell’ultima sfida Artemenko non ha avuto problemi nel superare Provost (3-1). "E’ stata una bella partita, equilibrata e combattuta – commenta il vice presidente La Rocca – i due giocatori russi hanno dimostrato il loro valore mentre il giovane Allegranza ha giocato una bella partita". Esordio casalingo, venerdì alle 20 al Convitto Cicognini, contro il Messina.

L.M.