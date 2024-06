Effetto Sinner sui circoli del tennis pratesi. "L’entusiasmo spinge le iscrizioni"

Prato, 6 giugno 2024 – L’effetto Sinner si allarga anche sul tennis pratese. La vittoria della Coppa Davis e quella degli Australian Open sono stati l’inizio di un’onda che ha portato tanti giovani verso il tennis per emulare le gesta del nuovo numero uno al mondo che tra l’altro in passato è stato protagonista a Prato per ben due volte.

La prima nel 2013, durante il Trofeo Morini che si svolge tutti gli anni ai primi di novembre e mette in campo le rappresentative under 12 italiane: in quell’occasione proprio il tennista altoatesino venne premiato come miglior giocatore di quell’edizione straordinaria che ha visto giocare Arnaldi, Musetti, Passaro, Nardi e Zeppieri.

Poi nel 2017 Sinner conquistò la semifinale al Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato prima di iniziare il suo percorso che lo ha portato a diventare numero uno al mondo.

«L’effetto Sinner lo sentiremo sicuramente da settembre quando ripartiranno le scuole tennis – spiega Claudia Romoli, fiduciaria della Fitp della provincia di Prato – proprio in questi giorni molte scuole stanno concludendo il loro percorso con la feste e i tornei finali. L’aumento si attesta su un 20% in più di bambini che hanno scelto come disciplina il tennis. Sicuramente ai centri estivi che inizieranno a metà giugno avremo un aumento di iscritti proprio per queste vittorie di Sinner, ma non solo. E ci attendiamo un aumento notevole per settembre perchè già molti hanno chiesto informazioni per la prossima stagione".

L’effetto Sinner incide anche sugli agonisti? "I bambini più promettenti hanno uno stimolo maggiore, e sapere di avere in Italia il numero uno al mondo è una grande carica per cercare di migliorarsi – continua il tecnico Romoli – tra l’altro abbiamo la fortuna che Sinner è un grande lavoratore e fa dell’allenamento un punto di riferimento. Insomma, è il modello ideale per i giovani". Sacrificio, impegno, testa, passione: Jannik parla con le sue imprese anche ai campioncini di domani.

«Proprio in questi giorni – aggiunge Romoli – la nostra provincia ha visto la convocazione in Coppa Belardinelli di due under 12 e precisamente Lisa Palombo e Gherardo Lai. Questo dimostra che i Centri di aggregazione provinciale sono davvero importanti per iniziare un percorso di crescita che vede in sinergia i circoli e la Federazione per far crescere i giovani".

Insomma, l’entusiasmo per le imprese di Sinner spinge iscrizioni e interesse, popola i circoli e le scuole tennis e un domani, chissà, farà germogliare nuovi campioni.

A Prato intanto sono due le squadre attualmente in serie A. "La formazione del Tc Prato farà la serie A2 femminile mentre il Tc Bisenzio giocherà l’A2 maschile – sintetizza Romoli – per i giovani sono occasioni da non perdere perché possono vivere da vicino il grande tennis. Così come resta un momento fondamentale la settimana del Torneo Internazionale Under 18, con i giovani futuri campioni del tennis mondiale a sfidarsi. Un’occasione nella qualche si sono sempre mostrati disponibili a confrontarsi con i bambini. Insomma è un momento magico per il tennis, e anche Prato sono sicura avrà l’effetto Sinner".

