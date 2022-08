Cinque Stelle: niente candidati della nostra città

Giorni di attesa anche per il Movimento 5 Stelle che questa volta però non si presenta all’appuntamento elettorale come nel 2018, quando l’exploit delle urne consentì perfino l’elezione della poco rimpianta Yana Chiara Ehm (non pratese e qui mai più rivista). Ci sono comunque molti militanti pronti a impegnarsi nella campagna elettorale, anche se con ogni probabilità non ci saranno candidati pratesi. Tra i papabili nei nostri collegi ci sono il deputato uscente Riccardo Ricciardi (nato a Pietrasanta e residente a Massa) che è anche il vicepresidente del partito, il deputato uscente Luca Migliorino (Siena) e Gianluca Ferrara, senatore uscente eletto nella circoscrizione Toscana 1. Anche in questa mandata elettorale il movimento guidato da Giuseppe Conte prevede

un sistema di autocandidature, i cui regolamenti saranno ufficializzati fra oggi e domani. Nel marzo del 2018 il M5S conquistò nella nostra provincia 31.429 voti, pari al 24,26%. In città ottenne il 24,02% dei consensi, risultando il secondo partito più votato dopo il Pd che arrivò a quota 30,52%, con la Lega al terzo posto al 17,36%.