Cinesi, è ancora boom. In un anno 2mila in più, ora sono a quota 30mila

Cresce ancora il numero di residenti cinesi a Prato

Prato, 20 marzo 2023 – Non è facile fotografare con i numeri la popolazione di Prato. I dati ufficiali dell’anagrafe aggiornati al 1° gennaio parlano di 195.331 residenti, circa mille in più in un anno, di cui 46.901 stranieri, che però in dodici mesi sono cresciuti di 2.394 unità. Rispetto al 2021 lo scorso anno i cittadini italiani sono quindi diminuiti di quasi 1.400 residenti, mentre gli immigrati adesso sono oltre il 24% del totale. E’ il primato in Italia per un Comune capoluogo di provincia, con l’incidenza media nazionale degli stranieri sotto l’8%, quindi meno di un terzo di quella di Prato. Per leggere meglio questi numeri è utile l’analisi demografica messa a punto dall’ufficio statistica del Comune: ecco qualche spunto. Fra gli italiani la differenza fra nati e morti si mantiene molto negativa (-1.319, nel 2021 era stata –1.405) per il continuo calo delle nascite, ma con una diminuzione dei decessi (dal record di 2.248 del 2021 a 2.069). E’ negativo anche il saldo tra gli italiani che arrivano e lasciano Prato: –826. Questi dati che sono in parte compensati dalle 770 cittadinanze italiane acquisite da residenti di origine straniera (quasi mai cinesi). L’incremento della popolazione straniera...