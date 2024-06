Cinema al Castello dell’Imperatore. Guest star Lina Sastri con il suo film

Stasera, primo grande evento dell’arena estiva 2024. Al castello dell’imperatore sarà ospite l’attrice Lina Sastri per introdurre la visione del suo primo film da regista, "La casa di Ninetta", trasposizione cinematografica del suo omonimo romanzo autobiografico. Domenica 30 è in cartellone uno dei successi di stagione: "Un mondo a parte", diretto da Riccardo Milani ed interpretato da una coppia che ritroveremo presto sul grande schermo, quale Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Storia di un maestro elementare che dopo trent’anni di insegnamento chiede il trasferimento e si ritrova in uno sperduto paese di montagna. Lunedì primo luglio, per le proposte a cura del cineclub Mabuse ecco la seconda parte del film "Trenque Lauquen" della regista argentina Laura Citarella. Mercoledì 3 torna una delle vere autentiche sorprese di questi ultimi mesi. Un piccolo grande film diretto da Margherita Vicario, per la prima volta dietro la macchina da presa dopo una lunga esperienza come cantautrice. "Gloria!" è un film piacevole. Un bel debutto, ben sostenuto da un cast straordinario: il camaleontico Paolo Rossi a cui si aggiungono Stefano Belisari in arte Elio (e le storie tese) e Veronica Lucchesi in arte La rappresentante di lista. Giovedì 4 luglio, film per i più piccoli nella rassegna Cinefilante. Ecco "Il mio amico robot". Venerdì 5 di sicuro il pubblico non mancherà. Torna uno dei più grandi successi di tutti i tempi, con oltre quaranta milioni di incasso, oltre cinque milioni di spettatori. Prima regia per Paola Cortellesi che lo ha anche scritto ed interpretato insieme a Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, Alessia Barela. "C’è ancora domani" adesso in distribuzione in mezza Europa. All’Eden ancora il cartoon "Inside out 2" e "Fuga in Normandia" (ore 17/18.45/21). Al Pecci in programmazione "Chevalier" (sabato ore 16 domenica ore 15.30), "Kinds of kidness" di Yorgos Lanthimos (sabato ore 18 domenica ore 21), "Racconto di due stagioni" diretto dal regista turco Nuri Bilge Ceylan che in passato ha vinto la palma d’oro a Cannes con "Il regno d’inverno". (sabato ore 21 domenica ore 17.30).

Federico Berti