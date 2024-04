Cimitero, via ai lavori. Bando da 300mila euro

Riqualificazione del cimitero, a Poggio a Caiano partiti i lavori a cura del Comune. In questi giorni, tempo permettendo, verrà sistemata la pavimentazione della parte nuova del cimitero. Molte mattonelle erano saltate e gli operai sono al lavoro per rimetterle in sicurezza. Nelle scorse settimane, gli interventi hanno riguardato la collocazione dei nuovi tubi pluviali alle grondaie dei tetti. In precedenza quelli di rame erano stati rubati. così l’amministrazione ha optato per un altro tipo di materiale. Altri lavori hanno riguardato anche all’interno del bagno. Intanto, l’amministrazione comunale fa sapere che a breve sarà pubblicato il bando per la prima parte dei lavori di ristrutturazione del cimitero, quelli che dovranno essere effettuati da una ditta esterna. L’importo del primo lotto è di 300.000 euro. La storia dei lavori relativi alla nuova ala del cimitero e non eseguiti, all’epoca, a regola d’arte è lunga quasi vent’anni ed ha avuto un percorso anche giudiziario. E tante sono state, negli ultimi anni, le proteste dei cittadini per lo stato in cui versa la parte nuova e quella vecchia che gradualmente si è deteriorata. Nel frattempo, il Lions club "Poggio a Caiano, Carmignano - Medicei" ha donato sei piante che, in accordo con il Comune, sono state messe a dimora proprio davanti il cimitero, dove prima c’erano altri arbusti. "Il Comune – scrive l’amministrazione in una nota - ringrazia per il gesto il Lions club e in particolare il suo presidente Raffaele Scalise e il tesoriere Piero Giuliani. L’intervento che andiamo a fare è il primo passo per ridare decoro al cimitero e ripristinare anche la sicurezza dei visitatori".

M. Serena Quercioli