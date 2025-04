Prato, la onlus CiaoLapo rischia di lasciare la sede: parte la raccolta fondi online per comprarla

Prato, 15 aprile 2025 - Da quasi venti anni, l’associazione CiaoLapo, con sede a Prato, opera in tutto il territorio italiano offrendo supporto alle famiglie colpite da lutto perinatale, sostegno e formazione agli operatori sanitari. Oggi però l’immobile che ospita la onlus è stato messo in vendita: “Se non lo acquistiamo - scrivono gli organizzatori - dovremo lasciarlo entro ottobre 2025”. Per questo hanno deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe. “Trasferire tutte le nostre attività altrove - spiegano - sarebbe complicato e costoso; per questo abbiamo deciso di acquistare Casa CiaoLapo, per garantire ai nostri progetti la stabilità necessaria. Abbiamo già raccolto parte dei fondi, ma per completare l’acquisto ci serve l'aiuto della comunità”.

CiaoLapo collabora con le aziende ospedaliere attraverso due progetti permanenti: il progetto “Memory Box”, con cui dona centinaia di scatole dei ricordi ai reparti convenzionati, e il progetto “Abbracci di Storie”, con cui regala centinaia albi illustrati ai reparti che aderiscono al progetto di sostegno alle cure responsive durante il ricovero ospedaliero di neonati e lattanti. Da diversi anni CiaoLapo è stabilmente la prima Associazione della Provincia di Prato per numero di preferenze al 5x1000, collocandosi tra i primi 500 enti del Terzo Settore più scelti di Italia.

Con un contributo si aiuterebbero i progetti di sostegno alle famiglie colpite da lutto perinatale e le pratiche assistenziali ospedaliere, proseguirebbe il lavoro di formazione e divulgazione sul tema nei confronti di operatori sanitari, verrebbero preservati i due ricchi fondi bibliotecari custoditi dalla onlus e si supporterebbe CiaoLapo con un mutuo per rilevare l’immobile. “Ogni donazione - concludono gli organizzatori - ci avvicina all'obiettivo e ci aiuta a proteggere questo spazio prezioso. Insieme siamo arrivati fino a qui: insieme, possiamo proseguire il nostro cammino”. Il gofundme ha già raccolto più di duecento donazioni in pochi giorni arrivando a 7.700 euro, ma la strada è ancora lunga.

La campagna è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/CasaCiaoLapo