Ciak sulle premiazioni con Neri Parenti

Il re della nuova commedia all’italiana sul palco del Prato Film Festival, per l’ultima serata della dodicesima edizione della manifestazione diretta da Romeo Conte e Jacopo Bucciantini; guest star di stasera è il regista Neri Parenti. La serata parte alle 20.30 al Garibaldi/Milleventi; nell’occasione, il regista premierà il vincitore della sezione Commedia del festival, di cui è stato presidente di giuria. L’altra categoria in cui si assegneranno i premi è quella Ambiente: a premiare il vincitore il condirettore del Prato Film Festival Jacopo Bucciantini. "È un vero piacere partecipare al Prato Film Festival e premiare la migliore commedia, un genere che mi sta a cuore" il commento di Neri Parenti. "Da presidente di giuria ne ho visionate tante e il livello era ottimo. Negli anni l’Italia è cambiata, e con lei anche il modo di fare satira di costume e di raccontare i tic degli italiani, ma la commedia e la voglia di sorridere non passano mai di moda". Nella mattinata (dalle 10 alle 12) il Garibaldi/Milleventi ospita la proiezione dei cortometraggi della sezione documentari ambiente, mentre dalle 14.45,quella del lungometraggio ’Il sale della terra’, diretto da Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders. Alle 17 a Manifatture Digitali prevista la proiezione del film ’Ad ovest di Paperino’, diretto da Alessandro Benvenuti, interpretato, da Benvenuti, Francesco Nuti e Athina Cenci.