Choc da allergia Subito soccorso dai carabinieri

Se la caserma dei carabinieri si trasforma in un pronto soccorso improvvisato. E’ successo a Poggio a Caiano, quando un uomo di 59 anni, residente a Signa, ha suonato chiedendo aiuto perché colpito da choc anafilattico dopo aver preso un antibiotico, al quale evidentemente era allergico senza saperlo, una volta uscito dal dentista. Poco dopo aver messo piede in caserma, già con il fiato corto, è svenuto. I militari si sono attivati immediatamente e lo hanno soccorso, allertando al contempo il 118. I sanitari sono arrivati in caserma nel giro di pochi minuti attivando il protocollo anti choc, poi hanno disposto il trasporto in pronto soccorso all’ospedale Santo Stefano, dove il paziente è stato trattato e sottoposto ad accertamenti anche per i problemi al cuore.