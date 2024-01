Chiuso centro estetico a Prato: violate le norme tecniche e sanitarie

Prato, 3 gennaio 2024 – Dopo attente indagini, la Polizia municipale è intervenuta per mettere i sigilli a un centro estetico irregolare nel comune di Prato. Durante l’ispezione all’interno del locale erano presenti due giovani dipendenti, prive però del titolo professionale necessario per effettuare le cure estetiche alle mani che stavano eseguendo ad una cliente.

Non è stato rinvenuto inoltre il responsabile tecnico nominato nella segnalazione di inizio attività, ovvero quella persona che possiede i requisiti professionali per garantire la correttezza degli interventi, sia dal punto di vista tecnico, sia nella gestione igienico-sanitaria e per legge questa figura deve essere sempre presente quando sono operati degli interventi estetici.

A seguito della situazione riscontrata, la Polizia ha dovuto immediatamente chiudere l’attività e contestare alla proprietaria, una donna cinese di circa 50 anni, una multa di duemila euro.