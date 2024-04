Chiusa stazione Prato est sulla A11: alternative e aggiornamenti viabilità

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 4 alle 6 di venerdì 5 aprile, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze. In alternativa il consiglio è di entrare alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi anche sul sito autostrade.it. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.