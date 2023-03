Prato, chiuso il ristorante Fujiyama. Tra i primi «all you can eat» in città

Prato, 19 marzo 2023 – «Menù nipponico, anche all you can eat, servito in un sushi bar elegante con area tatami e terrazza panoramica».

È stato per decenni il marchio di fabbrica del ristorante Fujiyama di via Valentini che ha chiuso al pubblico, una sorpresa per molti clienti. Fu uno dei primi locali a gestione cinese aperti in città a proporre menù giapponese a prezzi alla portata di tutti grazie alla formula «all you can eat», ossia mangi quanto vuoi a prezzo fisso sia a pranzo che a cena.

La posizione strategica, la terrazza panoramica, la lungimiranza nel proporre piatti innovativi aveva fatto del Fujiyama uno dei ristoranti orientali più noti e frequentati della città. Chiunque ricorda la salita in ascensore e la vista mozzafiato.

Era aperto da anni: a rendere tutto più interessate era anche il fatto che il locale al quinto piano del palazzo di via Valentini, nel cuore economico della città, aveva l’accesso principale attraverso l’ascensore.

L’offerta di sushi a buffet permetteva ai gestori di origine cinese di tenere il prezzo relativamente basso ed è anche per questo motivo che è stato per anni uno dei locali più in voga. Il Covid però ci ha messo lo zampino: prima la chiusura imposta dal lockdown, che ha dato una prima stretta, poi il divieto di vendere cibo a buffet e quindi l’inevitabile declino. Il ristorante ha chiuso per non riaprire: ora la porta è sbarrata e l’ascensore fermo.