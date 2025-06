Chiude il locale "In Piazzetta food and drink" dopo lo stop del questore

Un altro bar in centro che molla, che non riaprirà più. Si tratta del "In Piazzetta Food and drink" che si trova in piazzetta Buonamici e che era stato chiuso per ben 35 giorni dal questore Pasquale de Lorenzo in questo sorpreso a vendere bevande alcoliche a minorenni durante le serate della movida. Il bar avrebbe dovuto riaprire a fine maggio ma quel bandone non è mai più stato tirato su. Al posto della vetrina del locale, è stato affisso un cartello nel quale la storica dipendente si congeda dai clienti. "Dopo 3 lunghi anni – si legge nel cartello – il mio percorso alla Piazzetta termina. Non dimenticherò i pianti, le risate e i balletti fatti davanti al mio bancone. Vi ringrazio tutti. Con affetto, Morena. Ps: fate i bravi".

Poche parole con le quali la donna saluta tutti spiegando che non tornerà dietro il bancone a servire come sempre i suoi affezionati clienti.

Il bar è passato da diverse gestioni e ultimamente era di proprietà cinese. Il locale era stato chiuso ad aprile dal questore in seguito a un controllo delle forze dell’ordine che avevano sorpreso un sedicenne con un bicchiere di birra in mano comprato all’interno del bar nella piazzetta Buonamici. Il provvedimento della questura è stato piuttosto duro in quanto era la terza volta, nel giro di poco tempo, che le forze dell’ordine avevano verificato la stessa violazione. Non è chiaro se la decisione di chiudere sia stata una conseguenza del lungo stop imposto, fatto sta che sembra proprio che il locale non riaprirà in tempi brevi. E’ possibile che ci sia un passaggio di gestione ma le vere motivazioni non sono state rese note. Fra l’altro, la piazzetta è stata di recente teatro un violento episodio: un diciottenne che, durante una colluttazione con un minorenne, è caduto all’indietro battendo la testa. Quell’augurio "fate i bravi" arriva proprio a pennello visto il recente episodio.