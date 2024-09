Chiude Baldesi, lo storico fioraio di via Pistoiese

Prato, 19 settembre 2024 – Ha le ‘radici’ piantate in via Pistoiese da molti anni. Lo storico negozio Baldesi, che ha compiuto 70 anni nel 2021, a fine anno saluterà i clienti. L’attività, una delle poche italiane a resistere tenacemente in Chinatown, chiuderà i battenti. La notizia è apparsa anche sul profilo Facebook del negozio: “Vogliamo ringraziare tutti coloro che negli anni ci hanno scelto dandoci la possibilità di esprimere al meglio la nostra creatività, motivo di gioia e soddisfazione da oltre 70 anni. Il vostro apprezzamento ha rappresentato per noi il motore per andare avanti in tutti questi anni. Con il prossimo 31 dicembre la nostra attività cesserà”. E questi mesi saranno mesi di sconti e occasioni, perché il negozio si svestirà dei suoi colori e dei suoi profumi. La storia della fioreria comincia nel 1951 quando Isora Settesoldi, insieme al marito Bruno Baldesi dette vita all’attività ’Fioraio Baldesi’.

Nel negozio di via Pistoiese hanno negli anni lavorato fianco a fianco la seconda e la terza generazione, rappresentata dal babbo Roberto e dal figlio Gabriele. Insieme a loro da 25 anni la fidatissima Tiziana, pronta con il sorriso a servire i clienti. In via Pistoiese, nella Chinatown che pulsa vicino alla porta delle mura cinquecentesche, la fioreria Baldesi è rimasta sempre un riferimento. L’attività ha cambiato quattro negozi ma non ha mai lasciato il quartiere. Baldesi non ha ceduto alla tentazione del fuggi fuggi degli italiani.

Nei mesi scorsi anche un episodio che sicuramente ha lasciato amarezza nei titolari. Nel dicembre del 2023 il negozio è stato preso di mira dai ladri: alcuni balordi hanno spaccato la vetrata della storica attività. I malviventi hanno preso il furgone del negozio e lo hanno poi lanciato a tutta velocità - in retromarcia - contro la vetrata, frantumandola. Una volta dentro devono essersi resi conto che non c’era nulla da rubare e così i ladri sono entrati nell’appartamento che si trova al piano superiore del negozio, forzando la porta. Hanno provato a portare via un tapis roulant ma non ci sono riusciti e sono scappati velocemente.