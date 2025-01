Chi sono i big del tessile fra novità e conferme

Ecco le aziende del distretto pratese che saranno presenti alla 96esima edizione di Pitti filati dal 28 al 30 gennaio alla Fortezza da Basso, a Firenze.

In fiera sanno presentate le proposte per la stagione primavera-estate 2026: Ctf, Casa del filato, Cofil, Ecafil Best Industria filati, Filpa 1974, Filati Be.mi.va, Filati Biagioli Modesto, Filati naturali, Filatura Papi Fabio, Filcompany, Filitaly-Lab, Gi.Ti.Bi. filati, Igea, Ilaria Manifatture Lane, Industria italiana filati, Lagopolane, Lanificio dell’Olivo, Lineapiù, Linsieme filati, Millefili, Mister Joe, New Mill, P3, Pecci filati, Pinori Group, Polipeli, Pool filati, Ritorcitura Fabiano, Toscano. Come sempre, il distretto locale sarà presente anche con realtà che lavorano a stretto contatto con il settore tessile, quali Albini & Pitigliani per le spedizioni, i maglifici Bonaparte e Jump, Pafa per il meccanotessile.

Sarà riproposto anche quest’anno il progetto di Consorzio promozione filati -Cpf “Feel the yarn”.