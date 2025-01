Che bella domenica in Lazzerini: le iniziative

In Lazzerini domani alle 17 inizia il nuovo ciclo di Incontri con autori organizzato in collaborazione con la Libreria Gori. Dario Voltolini (nella foto) presenterà il suo ultimo romanzo Invernale pubblicato da La nave di Teseo e incluso nella sestina finalista del Premio Strega 2024. Racconta la malattia e la morte di un padre cinquantenne: quel dolore assume un valore archetipico, esprimendo la condizione umana in tutta la sua fragilità. Il padre è un macellaio, spacca gli animali, estirpa gli organi e le ossa. Un giorno qualcosa va storto nella coreografia perfetta delle lame: un batterio s’insinua nel sangue del genitore dopo un incidente al banco. E’ l’inizio di un lento cammino verso la malattia inquadrato dall’occhio del figlio Dario, con una scrittura tagliente come il coltello che impara a usare per dare una mano alla famiglia. Dialoga con l’autore Filippo Romei. Dario Voltolini (Torino, 19 aprile 1959) è autore di racconti, romanzi, radiogrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. Sempre domani in Lazzerini nella sala ragazzi dalle 10.30 alle 12.30 un nuovo appuntamento di Domeniche piccine: le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. E ancora domani alle 16 ci sarà l’incontro con l’autrice e illustratrice Laura Izzi che presenterà il suo albo illustrato Pinocchio dalla testa ai piedi, che “scompone” il burattino più famoso del mondo. A seguire, un laboratorio creativo. Tutte le inziative sono a ingresso libero.