Cercare lavoro è facile con le nuove tecnologie a Prato: Webinar Gratuito

Anche in provincia di Prato tornano i webinar di Poste Italiane

sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Oggi verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito "L’innovazione digitale nelle strategie di Recruiting Employer Branding: informazioni utili per chi cerca lavoro", tenuto da Federica d’Ambrosio, esperta del settore. Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17, sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat seguendo il link https:www.posteitaliane.ititeducazione-digitale.html.