"C’era una volta la politica" Casini si racconta al Politeama Tra analisi, ricordi e speranze

C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano rimasto. Sarà la presentazione del libro di Pierferdinando Casini il prossimo appuntamento dell’associazione Punto d’Incontro, in programma martedì 18 aprile alle 21 al Ridotto del Politeama. Oltre all’autore interverrà Ugo Sposetti, storico dirigente e tesoriere dei Ds: insieme dialogheranno sugli ultimi 50 anni di politica italiana con gli spunti del direttore di Notizie di Prato Claudio Vannacci. "Un libro – spiega il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti – che è un po’ anche un pretesto per ripercorrere quella che è stata la storia politica e istituzionale del nostro Paese, con due personaggi di primo piano che pur su fronti opposti hanno radici solide in quella che è stata la Prima Repubblica. Sarà un modo per fare paragoni, riflessioni e previsioni sull’immediato futuro".

Oggi senatore decano della Repubblica, Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni anni di politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo esordio in Parlamento nel 1986, al rapporto con le personalità più importanti della Dc, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera. Il suo testo ricostruisce con sguardo saggio e acuto i momenti salienti di un’esistenza al servizio della cosa pubblica. E poi c’è la sua Bologna dove tutto comincia, la sua famiglia di origine, i suoi figli, i maestri della Dc e il mondo cattolico, il rapporto con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, la sua passione per la politica estera. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti. Essendo stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1983 e riconfermato nelle successive dieci legislature, Casini ha ricoperto l’incarico di deputato o senatore per quarant’anni, risultando il parlamentare italiano con la più lunga esperienza.