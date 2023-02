Centrodestra, il candidato sindaco è Palandri

Un agente di commercio sarà il candidato sindaco del centro-destra a Poggio a Caiano: è Riccardo Palandri, 56 anni, presidente del circolo Mcl di Bonistallo. Lunedì sera, dopo una lunga riunione, la coalizione ha definito gli ultimi passaggi per le amministrative di primavera.

C’è stata ampia concertazione ma c’è già un distinguo: il Comitato elettorale di Palandri non sarà nella sede di Fratelli d’Italia, inaugurata domenica scorsa e che più volte era stata offerta dal partito FdI al candidato. Andiamo però con ordine.

La coalizione è composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Partito liberale, Unione di centro e Italia al centro. Nel valzer di nomi degli ultimi giorni la trattativa si è chiusa con un civico. "Questa candidatura – spiega Gabriele Borchi di Forza Italia – nasce dal fatto che tutti i partiti hanno fatto un passo indietro senza imporre nomi. Al tavolo avevamo più esponenti civici che politici e la figura di Palandri ha messo tutti d’accordo. Per scelta ben precisa del candidato e condivisa da noi cercheremo una sede per il suo Comitato e non sarà quella di FdI".

Palandri è nato a Prato, vive con la famiglia a Bonistallo dove da tempo è impegnato nel circolo parrocchiale e lavora per una azienda che esporta materassi e complementi d’arredo: "Con il mio lavoro in Italia e all’estero – racconta Riccardo Palandri – ho imparato negli anni ad adattarmi in base alle esigenze ed ai cambiamenti repentini, e, grazie anche alle persone e personalità che ho incontrato, sono riuscito a trasformare le sfide che mi si sono presentate in nuove opportunità, arricchendo il mio bagaglio culturale".

Come ha reagito Palandri alla proposta di sfidare Francesco Puggelli, peraltro entrambi della stessa parrocchia? "La molla che ha fatto scattare la decisione di accettare questa sfida – sottolinea Palandri – è stata il grande affetto ed incoraggiamento ricevuto dalle cittadine e dai cittadini che in questi ultimi giorni mi ha letteralmente sommerso. Una dimostrazione di gratitudine per l’impegno profuso negli anni ed un altrettanto forte incoraggiamento ad essere il simbolo di un sempre più necessario ed urgente cambiamento di rotta per il nostro "paese". Una vera e propria richiesta arrivata dal popolo". La coalizione si presenterà con una lista di candidati al consiglio unica. Soddisfazione per la scelta di Palandri anche da parte della Lega: "Abbiamo un candidato – dice la consigliera e capogruppo Diletta Bresci – senza alcuna tessera di partito, scelto dopo un’attenta valutazione di vari profili". Dal fronte del centro-destra resta fuori Salvatore Pirronello il quale però conferma la corsa della sua lista "Il Poggio che vorrei". Francesco Puggelli sarà sostenuto da Pd e Italia Viva. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione ufficiale di Palandri.

M. Serena Quercioli