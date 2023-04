Centri estivi Ecco le offerte per le famiglie

Le famiglie di Carmignano e di Poggio a Caiano possono cominciare a pensare come far trascorrere l’estate ai bambini e ragazzi. L’associazione Saperi di Carmignano propone in particolare il "campo avventura" alla Casa dell’Adolescente di Pratorsi (Gavinana) dal 25 giugno al 1° luglio. Il programma prevede percorsi trekking, equitazione, piscina, visita all’osservatorio astronomico e a Dynamo Camp. Ci sarà anche un corso di inglese articolato in 15 ore di studio, con test d’ingresso e attestati di partecipazione. E oggi alle 21,30 sulla piattaforma Meet ci sarà la presentazione (il Qr Code è sulla pagina Facebook di Saperi). Il trasporto in pullman dei partecipanti sarà a cura dell’associazione e il personale assisterà sempre i bambini e ragazzi. L’associazione Saperi organizza poi anche altri centri estivi a Carmignano e a breve uscirà il programma completo. Per informazioni: 388.8966344 (dalle 17 alle 20) oppure [email protected]

A Poggio a Caiano il centro estivo del Punto Sport sarà dal 12 giugno all’8 settembre, con proposte di varia durata, per bambini da 5 a 12 anni e con tante attività: giochi in piscina, laboratori creativi, giochi all’aperto e possibilità di provare vari sport. I centri estivi potranno essere part time o full time e si svolgeranno alla palestra Punto Sport in via Giotto. Per le iscrizioni che verranno effettuate entro il 6 maggio ci sarà la possibilità di sconto fino al 20%. Le pre-iscrizioni si possono fare al 340.2194663 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19,30. Per altre informazioni: www.serendiprato.itcamp.

M.S.Q.