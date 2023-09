Censimento Istat. Scatta dal 2 ottobre per 6.500 famiglie

Sono in arrivo nelle case di molte famiglie le lettere dell’ Istat per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che comincerà dal 2 ottobre fino al 22 dicembre, e che a Prato coinvolgerà un campione rappresentativo di circa 6500 famiglie. Il Censimento Istat, diventato annuale dal 2018, permette di misurare le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione. Ogni famiglia del Comune di Prato potrà essere chiamata a partecipare a una delle due rilevazioni che compongono il Censimento (areale e da lista) oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso e non ricevere nessun avviso Istat.

Le famiglie interessate dalla "Rilevazione areale" saranno informate dell’inizio della rilevazione (che sarà dal 2 al 16 ottobre) attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa sul portone. Dal 17 ottobre al 22 novembre l riceveranno la visita del rilevatore incaricato dal Comune per la compilazione del questionario. Tutte le informazioni fornite dovranno fare riferimento al 1° ottobre.

Le famiglie interessate dalla "Rilevazione da lista", invece, saranno informate attraverso una lettera nominativa spedita dall’Istat. Dal 2 ottobre all’ 11 dicembre potranno compilare il questionario online utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera. In alternativa ci si potrà recare nel Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per compilare il questionario con l’aiuto di un operatore.

Dal 7 novembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online saranno contattate per un’intervista faccia a faccia o telefonica. Dal 12 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale e la rilevazione si chiuderà il 22 dicembre. Tutte le informazioni fornite dovranno fare riferimento al 1° ottobre.

Le informazioni raccolte saranno tutelate dal segreto d’ufficio, dal segreto statistico e sottoposte alla normativa vigente con riferimento al trattamento dei dati personali. Aderire al censimento Istat è un obbligo di legge. Per informazioni dal 2 ottobre si potrà rivolgere al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) in piazza del Comune 7 (lunedì e giovedì 9-13 e 15-17 mercoledì 9-13); numero verde gratuito 800 301 650, e-mail [email protected]. C’è anche il numero verde gratuito messo a disposizione da Istat: 800 188 802, attivo tutti i giorni dal 2 ottobre al 22 dicembre dalle 9 alle 21; la e-mail [email protected] censi[email protected], o visitare il sito web: https:www.istat.it