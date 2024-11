Censimento Istat. Scadenza vicina

La mancata risposta al censimento della popolazione Istat può portare ad una sanzione. A Poggio a Caiano su 268 famiglie coinvolte, un terzo hanno compilato autonomamente il questionario on line. Il 9 dicembre scade il termine per la compilazione on line e il 23 dicembre la rilevazione a cura del Comune. Il Comune ha già avviato il recupero delle mancate riposte. Le famiglie saranno contattate direttamente da un incaricato dal Comune, munito di cartellino identificativo, che potrà condurre l’intervista sia a domicilio che a distanza. La famiglia può rivolgersi anche al centro comunale di rilevazione (CCR) prendendo un appuntamento di persona o tramite il numero 335.8399664 (attivo lunedì e mercoledì 15-17). Partecipare al censimento è un obbligo e la mancata risposta può generare una sanzione fino a 2.065 euro.