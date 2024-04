Cenni, incontro a Paperino : "Hub tessile, le proposte"

Giorno dopo giorno continua ad allungarsi l’elenco delle tappe della campagna di ascolto di Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra. Incontro pubblico anche a Paperino per ascoltare la voce dei cittadini – residenti, commercianti e realtà associative – che più di tutti conoscono i punti di forza e le criticità del territorio. "Per fare bene non si può saltare un passaggio fondamentale: l’ascolto di chi su quel territorio vive. Sto girando tutte le frazioni, tutti i quartieri, incontrando una quantità incredibile di persone che illustrano problemi e chi chiedono di essere presi in considerazione, avere soluzioni, accettare proposte, scambiarsi idee in un percorso costruttivo".

A Paperino, al circolo Mcl, Gianni Cenni ha parlato dei punti principali del programma in fase di definizione proprio perché la scelta è stata quella di non sottoporre ai cittadini un pacchetto chiuso ma scrivere anche con loro il futuro della città. Nel corso dell’assemblea è emersa la necessità di completare i lavori per il nuovo campo di calcio e la necessità di una maggiore trasparenza rispetto alla scelta dell’ubicazione dell’hub del tessile. "Sono d’accordo sulla necessità dell’impianto di smistamento e selezione – aggiunge Cenni – altra cosa è la localizzazione, ma non è passato da un vero processo partecipativo". Altro tema la copertura delle vasche di depurazione di Gida per le quali "occorre accelerare l’intervento a lungo atteso dai cittadini".