Cenni e Biffoni, botta e risposta: "Del degrado parlano i cittadini. E ne ho incontrati davvero tanti"

Botta e risposta tra Matteo Biffoni e il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni, che ieri ha così replicato alle accuse del sindaco di cavalcare il degrado. "La campagna di ascolto iniziata quasi due mesi fa ha già toccato tantissime frazioni e il tema che ricorre sempre e ovunque è quello della trascuratezza, intesa principalmente come incuria dei luoghi e buche sulle strade – ha detto Cenni –. La mia rappresentazione altro non è che la voce dei cittadini che spesso, e accompagnata dalle immagini, è stata riportata anche dai giornali e dalle tv. Non c’è bisogno di cavalcare un bel niente, c’è solo bisogno di ascoltare i cittadini delle frazioni, e non solo di quelle, e di guardarsi attorno. Nascondere la polvere sotto il tappeto non mi sembra un esercizio salutare".

Il candidato del centrodestra ha iniziato il suo tour sul territorio lo scorso 23 marzo, con una trentina di incontri organizzati con i cittadini di Mezzana, Tavola, Sacro Cuore, via Ferrucci, viale Montegrappa, Cantiere, Badie, via Firenze, via Roma, La Querce, via Montalese, via Pistoiese, la Querce, Galciana, Casale, Figline, Santa Lucia, Villaggio Gescal, Viaccia, viale Galilei e non solo. "Un tour che non è solo ascolto ma anche sopralluoghi e verifiche utili a individuare eventuali soluzioni dei problemi denunciati – aggiunge Gianni Cenni –. Un impegno intenso ma fortemente arricchente, di stretto contatto con residenti, commercianti, realtà associative. Biffoni scrive che sono spaesato? Beh, lui è esodato, ancora in preda allo psicodramma del terzo mandato che non è arrivato in porto. Capisco lo stato d’animo".

b.l.