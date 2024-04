Cenni: "Comitato casa di tutti". In città il ministro Sangiuliano

"L’obiettivo è dietro l’angolo, insieme ce la possiamo fare". Gianni Cenni ha inaugurato il comitato elettorale in vista delle amministrative di giugno davanti a tanta gente. La sede definita "la casa di tutti", è in Corso Mazzoni. L’obietto è la presa del Comune e vista la distanza dal Palazzo della sede del comitato elettorale del centrodestra e della lista civica "Gianni Cenni sindaco", la battuta (la speranza) è arrivata servita su un piatto d’argento. Un battesimo suggellato dall’arrivo del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano: "Cenni è una persona valida, è la persona giusta per cambiare – ha detto il ministro in visita a Prato –. Sono pronto a lavorare e a progettare insieme politiche culturali per la città con una prospettiva in grado di coniugare cultura e turismo". Un impegno che Sangiuliano ha ribadito sottolineando di "essere capace di venire tutte le settimane a Prato a verificare che il lavoro deciso venga fatto davvero. Io sono quello che ha eliminato la beffa dei musei chiusi a Pasqua e a Ferragosto: c’è da lavorare e si lavora". Il ministro si è detto pronto a finanziare il Museo Pecci a patto "che ci sia un’amministrazione con la quale interloquire".

Gianni Cenni ha poi parlato dell’opportunità che rappresenta la cultura: "Straordinario volano per sviluppare tutta l’economia che gira intorno, a iniziare dal turismo che crea ricchezza e indotto. La visita del ministro consente di gettare le basi per una collaborazione stretta: abbiamo potenzialità, Prato può scommettere su questo". Ad accogliere il ministro anche l’onorevole Chiara La Porta: "E’ l’ennesima conferma dell’attenzione del governo per Prato. Il comitato elettorale è aperto da poche ore e già siamo al lavoro".

La visita ha fatto seguito ad una affollata inaugurazione del comitato in Corso Mazzoni: "Questa è la casa di chi vuole il cambiamento, punto di ascolto per il territorio, luogo di ritrovo e di lavoro in vista delle elezioni di giugno. Ci siamo e siamo tanti", ha ribadito Cenni con al fianco i big della coalizione di centrodestra.

"La lista delle frazioni e dei quartieri che chiedono dibattiti, sopralluoghi e appuntamenti pubblici è lunghissima e il mio impegno ad arrivare ovunque è fermo – ha aggiunto il candidato sindaco di centrodestra –. la strada è lunga, mancano poco meno di due mesi all’appuntamento con le urne e di cose da fare ce ne sono davvero tantissime. Ma ci contraddistinguono la voglia di fare, la passione per il lavoro e l’amore per Prato".

Silvia Bini