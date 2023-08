C'è l'incognita aumento costi cantiere a Prato: tutti i dubbi

Chiuso il capitolo Valutazione di Impatto Ambientale adesso la domanda più ricorrente fra i pratesi è: quando inizieranno i lavori alla declassata al Soccorso? La palla è passata ad Anas che dovrà predisporre la progettazione definitiva, che nel caso dell’interramento del viale Da Vinci al Soccorso sarà contestuale anche alla gara d’appalto. E i tempi? Viste tutte le prescrizioni, giocoforza non potranno essere brevissimi. Anche perché per ottenere l’approvazione del progetto si dovrà passare prima da Arpat, Regione Toscana, Sovrintendenza e ministero dell’Ambiente. La sensazione è che difficilmente si potranno avere gara e progettazione definitiva entro la fine dell’anno.

Anche perché il progetto attuale risale a due anni fa e nel frattempo potrebbero essere decisamente aumentati i costi del cantiere, rendendo necessaria in questi mesi la rimodulazione dell’impegno di spesa governativo. Negli ultimi anni la giunta Biffoni si è sempre augurata di potere dare il via alla posa della prima pietra entro fine legislatura, quindi maggio 2024. La sensazione però, salvo la beffa ulteriore di ricorsi alla giustizia amministrativa in sede di aggiudicazione del cantiere, è che per farcela serva una vera e propria corsa contro il tempo. Altrimenti toccherà al nuovo sindaco il compito di inaugurare un cantiere atteso da decenni in città.