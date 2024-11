C’è la Festa dell’olio. Tra teatro e trekking

Mentre prosegue a ritmo la frangitura delle olive, nel borgo della Rocca sono iniziate le prime iniziative legate alla Festa dell’Olio 2024. L’iniziativa promossa dal Comune con l’associazione Il borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’olio è una delle manifestazioni più amate e seguite di Montemurlo con migliaia di visitatori ogni anno. La festa avrà il suo momento più importante con la grande giornata in piazza Castello il 17 novembre, ma già da ora sono tante le occasioni per scoprire l’olio e soprattutto la storia e l’arte legate al borgo storico della Rocca di Montemurlo. Domani alle 16 nell’oratorio del Corpus Domini della Pieve di San Giovanni Decollato (piazza Castello) sarà inaugurata la mostra di pittura di Salvatore Magazzini "Gli orizzonti", mentre alle 21 al teatro della Sala Banti andrà in scena il concerto degli Acquaraggia con "PontifexDylan on the great wall". Domenica alle 9 partirà la Camminata dell’olio a cura del gruppo trekking La storia Camminata: una passeggiata aperta a tutti nella natura e alla scoperta della collina e degli uliveti. Il ritrovo è fissato in piazza Castello. Alle 13 è previsto il pranzo nella Canonica della Pieve mentre dalle 14 si svolgerà il mercatino in via della Rocca e danze a cura dell’associazione Natya Gioia. Lunedì 11 novembre alle 16 nella galleria della Sala Banti si svolgerà invece l’inaugurazione della mostra legata al 16esimo Concorso di pittura della festa dell’olio con assaggio dell’olio nuovo offerto dall’associazione Filiera corta di Montemurlo. Alle 18 la giornata si chiude con la messa nella chiesa di San Giovanni Decollato, in onore di San Martino, patrono del volontariato con la partecipazione delle associazioni di volontariato del territorio.

Silvia Bini