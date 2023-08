C’è il lunapark Ecco i coupon per i bambini

Torna anche quest’anno la promozione pensata per i bambini. Perché a Prato questo è tempo di lunapark. Fino al 17 settembre in viale Marconi, infatti, ci saranno le giostre. E allora, come promesso, trovate sul giornale di oggi (a pagina 3) i coupon da ritagliare e da presentare per la "Festa del bambino" di martedì. Per tre martedì consecutivi – il 29 agosto, il 5 e il 12 settembre – ci saranno infatti promozioni sui biglietti per i ragazzi fino a 14 anni attraverso la formula dei coupon "prendi due e paghi uno". Più giri in giostra, insomma, risparmiando. Come funziona? Basta ritagliare i coupon che vedete a pagina 3 e presentarli ai giostrai. E allora, buon divertimento.