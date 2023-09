C’è fermento in Corso Mazzoni, apre Kasanova

Ci sono anche nuove aperture in centro storico. Kasanova, il famoso marchio di casalinghi, arredamento e tessile arriva in Corso Mazzoni. Il fondo un tempo occupato da un negozio di abiti per bambini era rimasto vuoto lo scorso inverno: adesso rinasce di nuovo grazie alla più grande catena in Italia di negozi per la casa che ha scelto proprio il centro di Prato per aprire il primo store cittadino. Un punto vendita di dimensioni ridotte, ma centralissimo che porta una nuova offerta nel settore del commercio. Pentole, oggettistica, tessili e tutto quello che serve in cucina e nella stanza da pranzo adesso sarà alla portata dei pratesi che vorranno fare acquisti. In questi giorni è in corso l’allestimento del negozio: operai all’interno stanno montando scaffalature e illuminazione per l’apertura che è prevista a giorni. Il negozio affianca "Isabel Queen", il punto vendita specializzato nell’abbigliamento per cerimonie a prezzi contenuti che da alcuni mesi è arrivato a Prato. Due fondi che rinascono dopo gestioni non molto fortunate, restituendo due vetrine illuminate alla strada centrale dentro le mura antiche. Settembre porta sempre con sé cambiamenti anche dal punto di vista del commercio.