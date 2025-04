Cdp Vaianese esulta. Las Vegas finisce ko

Albano e Naglieri hanno timbrato il cartellino, mettendo la firma sotto il 2-1 finale e vanificando così l’acuto di Dondini. E’ così che la Cdp Vaianese si è aggiudicata il derby di Vaiano, sovvertendo il pronostico della vigilia che sorrideva invece al Las Vegas. Un incontro svoltosi lo scorso mercoledì al Canovai, calendarizzato inizialmente per lo scorso 22 marzo e recuperato solo due giorni fa a seguito del rinvio per allerta meteo.

Erano come detto gli uomini di coach Albert Shehaj i favoriti, in virtù della miglior posizione in classifica e del fatto che un successo li avrebbe portati al terzo posto, sopravanzando così il Tobbiana. E invece, Bandinelli e compagni restano quarti, seppur in piena zona playoff e a due lunghezze di distanza dai tobbianesi. Adesso dovranno però guardarsi le spalle dal Bacchereto e dal San Lorenzo Campi Giovani, che hanno una partita in meno e che vincendo potrebbero mettere la freccia.

In corsa per un "posto al sole" c’è in realtà anche l’Eureka, vincitrice della Coppa Faggi, che staziona attualmente in settima posizione. I ragazzi di coach Ottati hanno due possibilità: possono rientrare da subito nella zona-spareggi, visto che devono recuperare ancora un match e che con l’intera posta in palio farebbero un balzo in avanti importante. Ma possono giocarsi la promozione in Seconda anche tramite il torneo che fra pochi giorni metterà di fronte le vincitrici delle coppe provinciali: Cuzzavaglio e soci sono stati inseriti nel triangolare che conta Hitachi Pistoia e Marciana 2.0 e debutteranno giocando contro i pistoiesi il prossimo mercoledì.

La prima compagine classificata al termine del "gironcino" giocherà la semifinale contro una fra Alberese e Marciana Marina, ultimo step verso la finalissima del 7 maggio prossimo. E vincendo anche in quel caso, si approda nella Seconda Categoria 2025/26.

Giovanni Fiorentino