Cavalieri, una stagione da protagonisti. C’è fiducia al Chersoni: si guarda in alto

"Stiamospingendo sull’acceleratore perché vogliamo arrivare al debutto con la miglior condizione possibile". Gli allenamenti? "Impegnativi, ma vedo tanto entusiasmo e ciò non può che essere positivo". E’ il capitano Lorenzo Puglia a tirare le somme di questi primi dieci giorni di allenamento, per i Cavalieri Union che il 21 settembre prossimo alle 15,30 affronteranno in al Chersoni il Vicenza per il "barrage" di Coppa Italia. Fuori dal campo una delegazione del club sarà chiamata inoltre ad esprimersi il prossimo 15 settembre a Bologna per le elezioni del presidente federale, in rappresentanza di quella che è la decima società d’Italia per numero di voti. E l’U18, il prossimo 22 ottobre, sarà impegnata in un test internazionale con la formazione inglese del Mount Kelly College. Ma tornando alla prima squadra, la priorità per Alberto Chiesa è quella di affinare ulteriormente gli automatismi di gioco e preparare la rosa anche in vista di un esordio che si preannuncia tanto interessante quanto impegnativo, visto che i vicentini militano in Serie A Elite. Quali prospettive per la squadra pratese? "Troveremo una squadra che ha alcune settimane di vantaggio su di noi, in termini di preparazione atletica – ha confermato Puglia – ma sono certo arriveremo all’incontro con serenità e in condizioni fisiche ottimali. Siamo pronti a dare il massimo e ce la giocheremo: vedremo se basterà per andare avanti". L’obiettivo prioritario dei Cavalieri resta la Serie A1 2024/25, con un nuovo format che alza notevolmente il tasso tecnico della kermesse rispetto agli ultimi anni. Solo per restare ai primi due confronti, gli uomini di Chiesa esordiranno il 13 ottobre prossimo in trasferta contro Capitolina (riproponendo un confronto che in passato valeva spesso la qualificazione agli spareggi-promozione) per poi attendere a Iolo il Rugby Paese, che nel proprio raggruppamento era ai vertici. Il lato positivo è che è cambiato anche il meccanismo d’accesso ai playoff: a qualificarsi agli spareggi che mettono in palio la prima categoria saranno, per quanto concerne il girone "d’eccellenza" in cui sono stati inseriti i Cavalieri, le prime quattro squadre classificate. Ecco quindi che arrivare fra le prime quattro sarà uno dei "target" stagionali e una buona prestazione contro Vicenza farebbe senz’altro bene al morale.

Giovanni Fiorentino